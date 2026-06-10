Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Schafhausen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Montag (08.06.2026), 16.30 Uhr und Dienstag (09.06.2026), 18.45 Uhr in eine Wohnung in der Friedenstraße in Weil der Stadt - Schafhausen ein. Die Einbrecher durchwühlten Wohnräume sowie Mobiliar und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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