Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (08.06.2026)kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Ditzinger Straße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich während eines Parkvorgangs gegen einen ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Ford Tourneo und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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