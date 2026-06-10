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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Trickdiebstahl im Drosselweg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 20-Jähriger wurde am Dienstag (09.06.2026) zwischen 17:30 Uhr und 17:40 Uhr im Drosselweg in Sindelfingen Opfer eines Trickbetrugs. Der Junge Mann saß an einer Bushaltestelle, als ein silberfarbener Audi vom Typ A4 mit mutmaßlich Essener Kennzeichen (E-) angefahren kam und der Fahrer ausstieg. Dieser sprach daraufhin gezielt den 20-Jährigen an und äußerte in englischer Sprache, dass er aus Dubai sei und dringend 1.000 Euro benötigen würde. Hierzu wolle er dem 20-Jährigen zwei Ringe und zwei Ketten verkaufen. Einer der Ketten legte er dem Opfer direkt um den Hals und nahm sie später wieder ab. Da das Opfer zunächst an dem Geschäft interessiert war, stieg es in das Fahrzeug des Täters um zu sich nach Hause zu fahren. Nach kurzer gemeinsamer Autofahrt überlegte es sich der 20-Jährige anders und stieg im Bereich der Mahdentalstraße aus dem Fahrzeug aus. Der Täter fuhr daraufhin in unbekannte Richtung davon. Später bemerkte das Opfer, dass seine eigene Goldkette im viertstelligen Wert fehlte.

Der Täter soll zirka 35 bis 40 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte kurze schwarze Haare, trug einen kurzen schwarzen Vollbart, hatte dunkle Augen, einen dunklen Teint und soll von schmaler Statur gewesen sein. Im Fahrzeug auf der Rücksitzbank sollen noch eine Frau und ein Kind gesessen haben.

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zum Trickdiebstahl und bittet diese sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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