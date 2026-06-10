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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 58.000 Euro Schaden nach Unfall beim Einparken

Ludwigsburg (ots)

Eine 84 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr am Dienstag (09.06.2026) gegen 13.25 Uhr die Bahnhofstraße in Leonberg in Richtung Liststraße entlang. Als sie auf Höhe des Bahnhofs den Pkw auf einem Parkplatz für Kurzparker stoppen wollte, geriet sie aus noch ungeklärter Ursache vom Brems- auf das Gaspedal, wodurch der VW stark beschleunigt wurde.

Daraufhin kollidierte die Seniorin mit dem Heck eines geparkten Fiats. Dieser wurde wiederum auf einen VW Taigo geschoben, der durch die Wucht gegen einen Skoda prallte. Der Sachschaden an den Pkw dürfte sich auf insgesamt etwa 58.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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