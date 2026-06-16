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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260616 Kempen: Unfall zwischen Linienbus und Motorrad - eine Person schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14:50 Uhr auf dem Krefelder Weg in Kempen zu einem schweren Verkehrsunfall. An der Einmündung Krefelder Weg auf die B 509 gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Linienbus ohne Fahrgäste und einem Motorrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 32-jährige Busfahrer vom Krefelder Weg nach links auf die B509 (Kempener Außenring) abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des in Fahrtrichtung Wachtendonk fahrenden Motorrades. Der 68-jährige Kradfahrer aus Tönisvorst wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallstelle ist aktuell noch weiträumig abgesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. /magö (445)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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