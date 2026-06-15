Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anwohnerin rettet sich bei Brand durch ein Fenster

Schönstedt (ots)

Sonntagmorgen kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schönstedter Hauptstraße. Die 31-jährige Wohnungsinhaberin schlief in ihrem Schlafzimmer, als sie von einer Nachbarin geweckt und auf den Brand aufmerksam gemacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand ihr Wohnzimmer bereits in Vollbrand. Durch die Hilfe der Nachbarin gelang der Wohnungsinhaberin die Evakuierung im ersten Obergeschoss durch ein Schlafzimmerfenster. Auch alle anderen Wohnparteien konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Die alarmierten Feuerwehren aus Schönstedt, Großengottern, Alterstedt, Bad Langensalza und Altengottern brachten den Brand unter Kontrolle. Trotzdem entstand ein hoher Sachschaden von schätzungsweise 150.000EUR am Gebäude und von 30.000EUR am Inventar der Wohnungsinhaberin. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort ist einsturzgefährdet und wurde für weitere Ermittlungen versiegelt. Wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation wurde die Wohnungsinhaberin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

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