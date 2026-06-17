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POL-VIE: Kreis Viersen: Landrat Bennet Gielen begrüßt den neuen Leiter der Kriminalpolizei

POL-VIE: Kreis Viersen: Landrat Bennet Gielen begrüßt den neuen Leiter der Kriminalpolizei
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Kreis Viersen (ots)

Der neue Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei Viersen heißt Kriminaldirektor Thorsten Vogelheim. Er übernimmt damit die Verantwortung für rund 140 Mitarbeitende in seiner neuen Direktion. Am Montag dieser Woche wurde er von Landrat Bennet Gielen im Kreishaus begrüßt. Der 51-jährige Kriminalist ist fest im Niederrhein verwurzelt. Der gebürtige Sauerländer wohnt mit seiner Familie in Mönchengladbach. Polizist ist Herr Vogelheim seit 1994, ging in Köln auf Streife und arbeitete auch dort in einem Kriminalkommissariat. Bis September 2017 absolvierte er erfolgreich das Studium an der Hochschule der Polizei und startete zunächst als Kriminalrat im Landeskriminalamt NRW. Zuletzt verantwortete Herr Vogelheim die Analysestelle Organisierte Kriminalität und vertrat den Abteilungsleiter. Seit dem 2. Juni ist er Leiter der Viersener Kripo und tritt die Nachfolge von Kriminaldirektorin Ulrike Herbold an, die seit Oktober 2021 die Geschicke der Viersener Kriminalpolizei gelenkt hatte. Anfang des Jahres wechselte sie zum Landeskriminalamt. Nach mehr als zwei Wochen hat sich Kriminaldirektor Vogelheim in Viersen schon gut eingelebt: "Ich freue mich, eine spannende Aufgabe mit tollen Kolleginnen und Kollegen in der Kreispolizeibehörde zu übernehmen." Wir danken Ulrike Herbold für ihr Wirken bei der Kreispolizei Viersen und heißen Thorsten Vogelheim herzlich willkommen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe hier in der Kreispolizeibehörde Viersen. /wg (448)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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