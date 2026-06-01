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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Einbruchsdiebstahl in Kirche
Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße;

Tatzeit: zwischen 31.05.2026, 21.30 Uhr und 01.06.2026, 08.30 Uhr;

Nachdem Unbekannte bereits in der Zeit von Samstag auf Sonntag in die Kirche an der Marbecker Straße in Heiden-Marbeck eingedrungen waren und keine Beute machten (Original-OTS https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6285636), kehrten sie offenbar zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter erneut über die Haupteingangstür in das Kircheninnere. Der Tat ereignete sich zwischen dem 31.05.206, 21.30 Uhr und dem 01.06.2026, 08.30 Uhr. Die Einbrecher entwendeten einen sakralen Gegenstand.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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