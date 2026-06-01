Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Einbruchsdiebstahl in Kirche

Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße;

Tatzeit: zwischen 31.05.2026, 21.30 Uhr und 01.06.2026, 08.30 Uhr;

Nachdem Unbekannte bereits in der Zeit von Samstag auf Sonntag in die Kirche an der Marbecker Straße in Heiden-Marbeck eingedrungen waren und keine Beute machten (Original-OTS https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6285636), kehrten sie offenbar zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter erneut über die Haupteingangstür in das Kircheninnere. Der Tat ereignete sich zwischen dem 31.05.206, 21.30 Uhr und dem 01.06.2026, 08.30 Uhr. Die Einbrecher entwendeten einen sakralen Gegenstand.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

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