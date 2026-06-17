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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Supermarkt - Mann im Markt angetroffen

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zum Mittwoch erhielt die Leitstelle gegen 3:40 Uhr einen Einbruchsalarm aus einem Supermarkt im Bruchweg in Dülken. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und sahen im Inneren einen Mann. Die Einsatzkräfte umstellten den Supermarkt und durchsuchten ihn schließlich gegen 04:30 Uhr mit einem Diensthund aus Düsseldorf. Dabei konnten sie einen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz antreffen. Der Beschuldigte wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und heute Morgen wieder entlassen. /jk (450)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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