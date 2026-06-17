Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Arbeitsunfälle - Rettungshubschrauber im Einsatz

Kreis Viersen (ots)

Am Mittwoch kam es zu zwei Arbeitsunfällen, bei denen zwei Männer so schwer verletzt wurden, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht werden mussten. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Eindhovener Straße in Dülken. Ein 50-jähriger Mann aus Mönchengladbach führte dort Arbeiten auf einer Leiter durch. Vermutlich stürzte er von dieser und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf einer Baustelle an der Straße Plücksbusch in Willich. Ein 19-jähriger Mann aus Bochum kippte dort mit einem Radlader in ein etwa zwei Meter tiefes Loch. Auch er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde ebenfalls informiert. /jk (451)

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