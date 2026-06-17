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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfallflucht in der Innenstadt - Kind wird leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Polizei konnte Fahrer schnell ermitteln - Blutprobe

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 18:00 Uhr auf der Venloer Straße in Dülken. Ein Autofahrer, der in Richtung Theodor-Frings-Allee unterwegs war, hatte angehalten, um einem Kind das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde sein Pkw von einem anderen Pkw überholt. Dabei touchierte dieser ein siebenjähriges Mädchen aus Viersen, welches stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Der Pkw fuhr weiter. Eine Zeugin des Unfalls notierte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des flüchtenden Pkw und informierte die Polizei. In der Nähe konnte ein Streifenteam den Wagen ausfindig machen, ebenso den mutmaßlichen Fahrer. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab sich der Verdacht, dass der 29-jährige Viersener zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (454)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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