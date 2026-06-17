Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Heyen: Auffahrunfall fordert schwer verletzte Frau

Niederkrüchten-Heyen (ots)

Nach einem Auffahrunfall in Brüggen musste eine Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mittwoch kam es gegen 15:10 Uhr auf der B221 zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Mann aus Nettetal fuhr mit einem Transporter in Richtung Brüggen. An der Ampelkreuzung zur Klosterstraße fuhr er auf den Pkw einer 57-jährigen Brüggenerin auf, die wiederum auf einen Pkw einer 52-jährigen Niederkrüchtenerin auffuhr. Sowohl die Brüggenerin als auch die Niederkrüchtenerin wollten gerade anfahren, da die Ampel auf Grün gesprungen war. Die Brüggenerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alle anderen blieben unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (453)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell