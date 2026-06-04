Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 38-Jähriger schwebt nach Verkehrsunfall nahe Bad Doberan in Lebensgefahr

Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L12 bei Bad Doberan. Den vorliegenden Erkenntnissen nach befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Ford die L12 aus Kühlungsborn kommend in Fahrtrichtung Bad Doberan als er kurz hinter der Galopprennbahn in einem Waldstück bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit zwei dort befindlichen Straßenbäumen zusammenstieß. Der Fahrzeugführer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste zunächst von den Rettungskräften vor Ort aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde der 38-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus verbracht.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000EUR geschätzt. Die L12 musste zeitweise aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell