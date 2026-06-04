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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Vandalismus an Güstrower Schule

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund eines Falls von Vandalismus durch bislang unbekannte Personen an einer Güstrower Schule. Am gestrigen Morgen stellte ein Mitarbeiter der betroffenen Schule in der Plauer Straße mehrere großflächige und teils verfassungsfeindliche Schriftzüge an einer Gebäudewand sowie den Diebstahl einer Regenbogenflagge fest und informierte die ansässige Polizei. Derzeit kann die Tat auf die Zeit zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr bis Mittwochmorgen 06:30 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung sowie Diebstahl aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizei entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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