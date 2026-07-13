Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Am Fort Heiligkreuz". Der oder die Täter gelangten vermutlich über die Kellerfenster in das Gebäude und durchwühlten daraufhin mehrere Räume. Ob bzw. was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Wenn sie einen Einbruch feststellen, rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110!

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

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