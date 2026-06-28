Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Einfamilienhaus in Niederlinxweiler

Niederlinxweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag 26.06.2026 15:00 Uhr und Samstag 27.06.2026 08:00 Uhr kam es in der St. Martinstraße in 66606 St. Wendel OT Niederlinxweiler zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Kellertür Zutritt ins Anwesen. Es wurden u.a. mehrere Fahrräder, eine PlayStation sowie ein Safe mit 200 Euro Bargeld entwendet. Hierzu wurden im Keller- und Erdgeschoss mehrere Türen aufgebrochen, die Räumlichkeiten durchwühlt und verschiedene Einrichtungsgegenstände und Fenster demoliert und verwüstet. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell