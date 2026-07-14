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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Eigenmächtige Fahrbahnmarkierungen führen zu Strafverfahren

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr wurde eine Streife des Rechts- und Ordnungsamtes in Mainz-Laubenheim auf einen Anwohner aufmerksam gemacht, der in einem Wendehammer eigenmächtig Markierungen mit weißer Farbe auf Fahrbahn und Bordsteinen aufbrachte.

Da sich der Mann weigerte, seine Personalien gegenüber den Mitarbeitenden des Rechts- und Ordnungsamtes anzugeben, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hinzugezogen.

Die eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort fest, dass der Beschuldigte insgesamt 19 Bordsteine mit weißer Farbe bemalt hatte, um eine Sperrfläche zu erzeugen. Zudem brachte er auf Teilen der Markierungen Klebeband an.

Die Beweggründe des Mannes sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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