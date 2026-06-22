Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung am Dom - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Nach Schilderungen eines geschädigten 21-jährigen Mannes habe dieser in der heutigen Nacht, gegen 00:00 Uhr auf einer Parkbank neben dem Speyerer Dom gesessen. Dort sei der junge Mann von drei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen worden. Es habe sich dann ein Streitgespräch entwickelt, infolge dessen einer der drei Unbekannten den 21-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand an der Hüfte verletzt habe. Es habe sich bei den drei Unbekannten um etwa gleichaltrige Personen wie der Geschädigte, mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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