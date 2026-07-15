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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Mord in Wörrstadt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wörrstadt (ots)

Am Freitagabend, 10.07.2026, kam es gegen 21:00 Uhr in Wörrstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verletzte ein 39-jähriger Tatverdächtiger aus dem Donnersbergkreis eine 38-jährige Wörrstädterin schwer, indem er ihr in ihrer Wohnung aus bislang noch nicht geklärten Gründen in den Oberkörper stach. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht derzeit keine Lebensgefahr für die 38-Jährige. Die Frau konnte gemeinsam mit ihrer volljährigen Tochter die Wohnung verlassen und Hilfe verständigen. Der Tatverdächtige flüchtete von der Örtlichkeit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Tatverdächtige wurde an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz und Kriminaldirektion Mainz dauern an. 

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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