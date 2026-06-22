Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Stadtwehrabend der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar: Rückblick, Ehrungen und Blick in die Zukunft

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Kalkar (ots)

Rund 100 Feuerwehrangehörige folgten am Freitag, dem 19. Juni 2026, der Einladung zum Stadtwehrabend im Gerätehaus Kalkar-Mitte. Trotz sommerlicher Temperaturen von rund 30 Grad und bestem Grillwetter waren neben den aktiven Einsatzkräften auch Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sowie der Jugendfeuerwehr vertreten.

Durch den Abend führte die Leitung der Feuerwehr Kalkar mit Roland Matenaer sowie seinen Stellvertretern Erwin Grootens und Marc Meyer gemeinsam mit dem Löschzugführer des Löschzuges Kalkar Johannes Fehlemann.

Neben einigen organisatorischen und personellen Angelegenheiten standen Ehrungen und Ernennungen auf dem Programm. Johannes Fehlemann wurde vom Brandoberinspektor zum Stadtbrandinspektor befördert. Benjamin Schröder erhielt seine Ernennungsurkunde zum stellvertretenden Löschzugführer des Löschzuges Kalkar Mitte und übernimmt das Amt von Frank Winhuysen.

Besondere Worte des Dankes richtete Johannes Fehlemann an Frank "Winny" Winhuysen für dessen langjähriges Engagement als stellvertretender Löschzugführer des Löschzuges Mitte. Über zwei Amtszeiten hinweg habe er oftmals im Hintergrund dafür gesorgt, dass vieles reibungslos funktionierte. Insbesondere in den Bereichen Ausbildung, Kameradschaftspflege sowie Verpflegung habe er mit großem Einsatz und der Leidenschaft eines Kochs wertvolle Arbeit für die Feuerwehr geleistet. Umso mehr freut sich der Löschzug Mitte, dass "Winny" der Feuerwehr weiterhin erhalten bleibt - nicht zuletzt wegen den kulinarischen Höhepunkten die er zaubern kann.

Für sein langjähriges und außergewöhnliches Engagement wurde auch Erwin Grootens für den Löschzug Kalkar geehrt. Über mehrere Jahrzehnte hinweg übernahm er verantwortungsvoll verschiedene Aufgaben innerhalb der Feuerwehr, insbesondere im Löschzug Kalkar Mitte und prägte deren Entwicklung maßgeblich mit. Aus als stellvertretender Leiter der Feuerwehr setzte er sich stets mit großer Sorgfalt, Verlässlichkeit und Wertschätzung für die Kameradinnen und Kameraden ein. Darüber hinaus gilt er als wandelndes Feuerwehr Lexikon, dass die Geschichte der Feuerwehr oft bis ins kleinste Detail parat hat. Für seinen Einsatz und seine Verdienste erhielt er den Dank der gesamten Feuerwehr Kalkar.

Im anschließenden Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre wurden zahlreiche Projekte und Entwicklungen vorgestellt. Dazu gehörten unter anderem die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft während der Corona-Pandemie, die Weiterentwicklung mehrerer Feuerwehrstandorte, die Einführung neuer digitaler Systeme, die Stärkung der Nachwuchsgewinnung, Erstellung und Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplans sowie verschiedene Fahrzeug- und Beschaffungsprojekte. Auch die Ausstattung der Einsatzabteilung wurde kontinuierlich verbessert. Weitere Investitionen in Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstung sind bereits in Planung.

In den vergangenen Wochen hatte die kommende Wehrleitung Gespräche in allen Löscheinheiten geführt. Dabei wurden zahlreiche Anregungen und Wünsche aus der Mannschaft aufgenommen. Ziel bleibt eine leistungsfähige und zukunftssichere Feuerwehr, die auch in Krisensituationen jederzeit einsatzbereit ist.

Zum Abschluss informierte die Wehrleitung über das weitere Verfahren zur zukünftigen Bestellung der Leitung der Feuerwehr. Zudem wurde auf bevorstehende Veranstaltungen hingewiesen, darunter der Delegiertentag mit Jubiläum "100 Jahre Löschzug Kalkar" am 11. Juli 2026 sowie das Stadtfeuerwehrfest am 10. Oktober 2026.

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