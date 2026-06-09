Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Transporterbrand auf der Uedemer Straße in Kehrum

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Kalkar (ots)

Am 09.06.2026 wurde die Löscheinheit Appeldorn der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar um 12:47 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Uedemer Straße in Kehrum alarmiert. Bereits beim Eintreffen stand ein Mercedes Sprinter in Vollbrand.

Unter der Einsatzleitung von Torsten Spielmann wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte von der Feuerwehr der Bundeswehr. Durch die Bereitstellung von Löschwasser direkt an der Einsatzstelle konnte auf den Aufbau einer längeren Wasserversorgung verzichtet werden. Die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte zeigte sich in einem schnellen Löscherfolg.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um mögliche Glutnester aufzuspüren. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche nachgelöscht.

Da Löschwasser in die Umgebung gelangt sein könnte, wurde durch das Ordnungsamt die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Zusätzlich wurde der GW-L 1, der Gerätewagen für Logistik angefordert um die Kontaminierte Kleidung zu tauschen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kalkar bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit.

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