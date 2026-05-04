Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Vatertag wird legendär: Biwak Party direkt am Rhein in Grieth

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Kalkar (ots)

Wenn Tradition auf ausgelassene Stimmung trifft, dann ist es wieder soweit: Die Löscheinheit Grieth am Rhein der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar lädt zum Kult-Biwak. Und das wie immer in einzigartiger Kulisse direkt am Rhein.

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt/ Vatertag) verwandeln sich die Griether Rheinwiesen ab 11.00 Uhr in die größte Open-Air-Party der Hansestadt. Hier heißt es: Freunde treffen, anstoßen, tanzen und einfach den Feiertag genießen!

Für die perfekte Stimmung sorgt mitreißende Party- und Tanzmusik, während ihr euch durch das kulinarische Angebot probieren könnt. Ein echtes Highlight wartet um 12.00 Uhr: die legendäre, deftige Erbsensuppe frisch aus der Feuerwehr-Feldküche. Ein Muss für alle Stammgäste. Dazu gibt es den ganzen Tag über kühle Drinks und Leckeres vom Grill.

Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder stilecht mit dem Bollerwagen oder Planwagen. Der Weg nach Grieth gehört einfach dazu. Und auch auf dem Wasser ist was los, die Fähre Inseltreue II pendelt wieder zwischen Grietherort und Grieth.

Also schnappt euch eure Freunde und erlebt Vatertag, wie er sein soll: gesellig, ausgelassen und direkt am Rhein. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr freuen sich auf euch und eine unvergessliche Party im idyllischen Grieth.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Donnerstag, 14. Mai 2026 Beginn: 11.00 Uhr Ende: 19.00 Uhr Ort: Rheinwiesen Grieth am Rhein

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