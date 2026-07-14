Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Gernsbach (ots)

Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat am Montagabend gegen 22:50 Uhr Gernsbach einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit einem Seat unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er einen Gartenbereich, beschädigte mehrere Pfosten, ein Gartentor sowie einen Laternenmast, bevor das Fahrzeug auf der Betonierung des Gartentors zum Stillstand kam. Zeugen wurden durch den Unfall aufmerksam und beobachteten, wie der Fahrer den Wagen verließ und sich zu einer nahegelegenen Wohnung entfernte. Dort konnte er wenig später von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung des 22-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zweieinhalb Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiteren Ermittlungen zufolge war der von ihm geführte Seat weder zugelassen noch versichert. Außerdem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben worden waren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Den 22-Jährigen erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt sowie des Verdachts des Kennzeichenmissbrauch und der Urkundenfälschung.

/jg

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