PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Gernsbach (ots)

Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat am Montagabend gegen 22:50 Uhr Gernsbach einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit einem Seat unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er einen Gartenbereich, beschädigte mehrere Pfosten, ein Gartentor sowie einen Laternenmast, bevor das Fahrzeug auf der Betonierung des Gartentors zum Stillstand kam. Zeugen wurden durch den Unfall aufmerksam und beobachteten, wie der Fahrer den Wagen verließ und sich zu einer nahegelegenen Wohnung entfernte. Dort konnte er wenig später von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung des 22-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zweieinhalb Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiteren Ermittlungen zufolge war der von ihm geführte Seat weder zugelassen noch versichert. Außerdem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben worden waren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Den 22-Jährigen erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt sowie des Verdachts des Kennzeichenmissbrauch und der Urkundenfälschung.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 11:52

    POL-OG: Forbach - Zwei Verletzte nach einem Verkehrsunfall

    Forbach (ots) - Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B462. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 53 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf gegen 18:36 Uhr auf der B462 von Forbach in Richtung Gausbach unterwegs. Aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Unwohlseins fuhr sie nach eigenen Angaben im Bereich einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn und ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 09:33

    POL-OG: Lahr - Polizeieinsatz

    Lahr (ots) - Zu einem Polizeieinsatz am Dienstagmorgen kam es an der Schutter im Bereich des Rosenweges. Bei der Polizei meldete sich gegen 8 Uhr eine männliche Person und äußerte, dass er eine Schusswaffe mit sich führe und diese gegen sich selbst richten werde. Nach ersten Erkenntnissen konnte der polizeibekannte 43-Jährige zeitnah im Bereich der Schutter mit einer Schusswaffe in der Hand von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr festgestellt werden. Da ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 20:40

    POL-OG: Bühl - Durchsuchung nach Bedrohung

    Bühl (ots) - Nachdem bei der Polizei in der Nacht zum Montag ein Hinweis einging, dass ein Mann von einem 29-Jährigen mit einer Langwaffe bedroht worden sein soll, haben die Polizeibeamten aus Bühl die Ermittlungen eingeleitet. Überprüfungen und Befragungen am Montag erhärteten den Verdacht, dass ein Bewohner im Industriegebiet im Besitz unerlaubter Waffen sein könnte. Um ein weiteres Gefährdungsrisiko ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren