POL-OG: Bühl - Durchsuchung nach Bedrohung
Bühl (ots)
Nachdem bei der Polizei in der Nacht zum Montag ein Hinweis einging, dass ein Mann von einem 29-Jährigen mit einer Langwaffe bedroht worden sein soll, haben die Polizeibeamten aus Bühl die Ermittlungen eingeleitet. Überprüfungen und Befragungen am Montag erhärteten den Verdacht, dass ein Bewohner im Industriegebiet im Besitz unerlaubter Waffen sein könnte. Um ein weiteres Gefährdungsrisiko auszuschließen, wurde unter Einbeziehung von Spezialeinsatzkräften am frühen Abend die Wohnung eines 29-jährigen Serben durchsucht. Hierbei wurden drei Schusswaffen aufgefunden und sichergestellt. Zur Klärung des Sachverhalts und zur Anzeigenaufnahme wegen Bedrohung wurde der Waffenbesitzer zum Polizeirevier Bühl gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.
/ks
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