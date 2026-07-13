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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Durchsuchung nach Bedrohung

Bühl (ots)

Nachdem bei der Polizei in der Nacht zum Montag ein Hinweis einging, dass ein Mann von einem 29-Jährigen mit einer Langwaffe bedroht worden sein soll, haben die Polizeibeamten aus Bühl die Ermittlungen eingeleitet. Überprüfungen und Befragungen am Montag erhärteten den Verdacht, dass ein Bewohner im Industriegebiet im Besitz unerlaubter Waffen sein könnte. Um ein weiteres Gefährdungsrisiko auszuschließen, wurde unter Einbeziehung von Spezialeinsatzkräften am frühen Abend die Wohnung eines 29-jährigen Serben durchsucht. Hierbei wurden drei Schusswaffen aufgefunden und sichergestellt. Zur Klärung des Sachverhalts und zur Anzeigenaufnahme wegen Bedrohung wurde der Waffenbesitzer zum Polizeirevier Bühl gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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