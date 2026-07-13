Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugenaufruf nach Raub

Durmersheim (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Kirche Sankt Dionysius in der Hauptstraße in Durmersheim haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen vier unbekannte männliche Personen gegen 4.40 Uhr einen 18-Jährigen körperlich angegangen sein. Zuvor soll der junge Mann Kontakt zu einer weiblichen Person gehabt haben. Bei dem Gerangel soll dem 18-Jährigen außerdem sein Geldbeutel entwendet worden sein. Einer der Tatverdächtigen wird als etwa 20 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß beschrieben. Er hat eine schlanke Statur, kurze schwarze Haare sowie braune Augen. Zudem wird ihm ein südländisches Erscheinungsbild mit einem Oberlippen- und Kinnbart zugeschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Tanktop. Zwei weitere Täter sollen schwarze lockigen Haaren und einen Vollbart gehabt haben. Zu dem vierten unbekannten Täter liegen derzeit keine weiteren Hinweise vor. Mögliche Zeugen, die den Vorfall im Bereich der Kirche Sankt Dionysius beobachtet haben, werden unter der Rufnummer 07222 761300 um Kontaktaufnahme gebeten.

/al

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