Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B28 - Schwerer Verkehrsunfall

Oberkirch, B28 (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen auf der B28 zwischen Appenweier und Nußbach sind derzeit mehrere Einsatzkräfte vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 9.25 Uhr unweit der Oberkircher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen sein. Ob noch weitere Fahrzeuge beteiligt sind, wird derzeit geprüft. Die Bundesstraße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird bei der Nesselrieder Straße und bei der Oberkircher Straße umgeleitet.

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1. Nachtragsmeldung

Bei dem schweren Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen ist ein 72 Jahre alter Autofahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Lenker eines Lastwagens sowie ein weiterer Autofahrer wurden leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten der Verkehrspolizei geriet der Senior gegen 9.25 Uhr aus noch ungeklärten Gründen während seiner Fahrt in Richtung Oberkirch auf die Gegenfahrbahn, woraufhin es zu einer Frontalkollision zwischen dem Lastwagen und dem Pkw des Mannes kam. Letzterer wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn abgewiesen und kam abseits der Straße zum Stehen. Der 72-Jährige musste durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte tot aus seinem Wagen geborgen werden. Der Lkw-Fahrer kollidierte nach dem Zusammenstoß seitlich mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw, bevor er quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Der entstandene Schaden dürfte bei mehreren Zehntausend Euro liegen. Die Bundesstraße ist bis zur Räumung der Unfallstelle weiterhin gesperrt.

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