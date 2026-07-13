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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung und Flucht nach Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Nach einer zunächst handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einer Festlichkeit im Kehler Ortsteil Bodersweier soll im Anschluss ein Fahrer eines Pkw in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Personen auf einem Feldweg überfahren haben und anschließend geflüchtet sein. Gegen 2 Uhr morgens ging bei der Polizei zunächst ein Notruf wegen einer Schlägerei unter mehreren Personen auf dem Veranstaltungsgelände ein. Nur kurze Zeit später habe ein weiterer Notruf die Polizei alarmiert, unweit des Festes seien auf einem Feldweg zwei Personen von einem Auto überrollt worden. Der Pkw-Führer soll beim Befahren des Feldweges das Licht des Wagens komplett ausgeschaltet haben. Da den Beamten ein Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs durchgegeben worden war, gelang einer anfahrenden Streifenwgenbesatzung kurz darauf die Feststellung und Kontrolle des Wagens. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen die Fahrzeuginsassen auch im Zusammenhang mit der vorausgegangenen Körperverletzung stehen. Das genaue Ausmaß der Verletzungen der Personen auf dem Feldweg ist derzeit nicht bekannt und unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie dem unerlaubten Entfernen der Unfallörtlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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