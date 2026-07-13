POL-OG: Willstätt - Auffahrunfall im Bereich eines Flächenbrands, Zeugen gesucht
Willstätt (ots)
Am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es auf der B28 zwischen Odelshofen und Willstätt zu einem Auffahrunfall im Bereich eines größeren Flächenbrandes. Neben der Bundesstraße war ein etwa vier Hektar großer Flächenbrand ausgebrochen. Die starke Rauchentwicklung führte offenbar dazu, dass ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Fahrzeugs auf der B28 in Fahrtrichtung Kehl seinen Wagen stark abbremste. Die nachfolgende Fiat-Fahrerin musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein dahinter fahrender Mini-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Ford auf. Offenbar in Folge des Auffahrens und eines versuchten Ausweichmanövers überschlug sich der Mini auf der Fahrbahn. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Aufgrund einer möglichen Belastung durch Rauchgase wurden die Fahrzeuginsassen vorsorglich zur Abklärung in eine Klinik gebracht. Die B28 musste zeitweise in beiden Fahrtrichtung gesperrt werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des bislang unbekannten roten Fahrzeugs, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden.
/ph
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