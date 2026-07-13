PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auf frischer Tat

Kehl (ots)

Drei Tatverdächtige konnten am frühen Sonntagmorgen vorläufig festgenommen werden, nachdem sie auf einer Baustelle versuchten Kupfer zu entwenden. Gegen 1:15 Uhr wurde die Polizei verständigt, da sich das Trio auf einer Baustelle zwischen Bahngleisen und der B28 zu schaffen machten. Durch Beamte des Polizeireviers Kehl konnten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren vor Ort auf frischer Tat ertappt werden und die Schlüssel zu ihrem bereits vollbeladenen Auto sichergestellt werden. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 10:11

    POL-OG: Willstätt - Auffahrunfall im Bereich eines Flächenbrands, Zeugen gesucht

    Willstätt (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es auf der B28 zwischen Odelshofen und Willstätt zu einem Auffahrunfall im Bereich eines größeren Flächenbrandes. Neben der Bundesstraße war ein etwa vier Hektar großer Flächenbrand ausgebrochen. Die starke Rauchentwicklung führte offenbar dazu, dass ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Fahrzeugs ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 09:56

    POL-OG: Wolfach - 6-jähriges Kind leicht verletzt, die Polizei bittet um Zeugen

    Wolfach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 11:40 Uhr sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Motorradfahrerin, die sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte ein 6-jähriges Kind die Saarlandstraße zu überqueren. Dabei wurde es von einer herannahenden Motorradfahrerin ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 16:39

    POL-OG: Offenburg - Pkw überrollt Mann / 1. Update

    Offenburg (ots) - Inzwischen konnte der Range Rover in Kehl aufgefunden werden. Die Kriminaltechniker kümmern sich aktuell um die Spurensicherung an dem BMW und auch dem Range Rover. Nach ersten Erkenntnissen in der Folge der körperlichen Auseinandersetzungen war ein Mann in den in unmittelbarer Nähe auf dem Parkplatz abgestellten Range Rover eingestiegen. Das 28-jährige Opfer hatte sich zu dieser Zeit direkt vor das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren