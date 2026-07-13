POL-OG: Kehl - Auf frischer Tat
Kehl (ots)
Drei Tatverdächtige konnten am frühen Sonntagmorgen vorläufig festgenommen werden, nachdem sie auf einer Baustelle versuchten Kupfer zu entwenden. Gegen 1:15 Uhr wurde die Polizei verständigt, da sich das Trio auf einer Baustelle zwischen Bahngleisen und der B28 zu schaffen machten. Durch Beamte des Polizeireviers Kehl konnten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren vor Ort auf frischer Tat ertappt werden und die Schlüssel zu ihrem bereits vollbeladenen Auto sichergestellt werden. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
/rs
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