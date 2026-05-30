Polizei Wuppertal

POL-W: W Mahnmal beschädigt - Polizei ermittelt

Wuppertal (ots)

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl von zwei Gedenktafeln. Heute Nachmittag (30.05.2026, 16:10 Uhr) meldete eine Hinweisgeberin zwei fehlende Gedenktafeln des Mahnmals "KZ Kemna". Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang Unbekannte die Tafeln rechts- und linksseitig der zentralen Tafel aus ihren Halterungen gelöst und entfernt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise vor, die auf ein religiöses oder politisches Motiv schließen lassen. Die eingesetzten Beamten legten eine Strafanzeige vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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