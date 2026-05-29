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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrradfahrerin leistet Widerstand

Wuppertal (ots)

Donnerstagnachmittag (29.05.2026, 16:00 Uhr) erlitt eine 32-Jährige 
bei einem Verkehrsunfall Verletzungen und leistete Widerstand. 

Die 32-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Focher Straße in 
Richtung Carl-Ruß-Straße, als sie kurz vor der Kreuzung 
Heresbachstraße von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr. In der Folge 
querte sie nach bisherigen Erkenntnissen bei Rotlicht zeigender Ampel
die Fahrbahn. 
Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi auf der 
Heresbachstraße in den Kreuzungsbereich zur Focher Straße ein. Dabei 
stieß er mit der Fahrradfahrerin zusammen. Anschließend stürzte die 
Zweiradfahrerin zu Boden und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus 
behandelt werden mussten. 

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 
Frau vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumierte, weshalb ihr 
eine Blutprobe entnommen wurde. 

Bei der Blutprobenentnahme leistete die 32-Jährige Widerstand. Im 
Anschluss an die ärztliche Behandlung wurde sie in das 
Polizeigewahrsam gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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