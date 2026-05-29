Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrradfahrerin leistet Widerstand

Wuppertal (ots)

Donnerstagnachmittag (29.05.2026, 16:00 Uhr) erlitt eine 32-Jährige bei einem Verkehrsunfall Verletzungen und leistete Widerstand. Die 32-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Focher Straße in Richtung Carl-Ruß-Straße, als sie kurz vor der Kreuzung Heresbachstraße von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr. In der Folge querte sie nach bisherigen Erkenntnissen bei Rotlicht zeigender Ampel die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi auf der Heresbachstraße in den Kreuzungsbereich zur Focher Straße ein. Dabei stieß er mit der Fahrradfahrerin zusammen. Anschließend stürzte die Zweiradfahrerin zu Boden und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumierte, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Blutprobenentnahme leistete die 32-Jährige Widerstand. Im Anschluss an die ärztliche Behandlung wurde sie in das Polizeigewahrsam gebracht.

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