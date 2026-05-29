Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fußgängerin erleidet schwere Verletzung beim Queren der Fahrbahn

Wuppertal (ots)

Gestern Abend erlitt eine 86-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen als sie mit einem Pkw zusammenstieß. Die Seniorin war zu Fuß auf der Schützenstraße unterwegs. In Höhe der Theodor-Körner-Straße überquerte sie an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Audi A2 von der Theodor-Körner-Straße in die Schützenstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die 86-Jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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