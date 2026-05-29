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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fußgängerin erleidet schwere Verletzung beim Queren der Fahrbahn

Wuppertal (ots)

Gestern Abend erlitt eine 86-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen
als sie mit einem Pkw zusammenstieß. 

Die Seniorin war zu Fuß auf der Schützenstraße unterwegs. In Höhe der
Theodor-Körner-Straße überquerte sie an einem Fußgängerüberweg die 
Fahrbahn. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Audi A2 von der 
Theodor-Körner-Straße in die Schützenstraße ein. Dabei kam es zum 
Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die 86-Jährige stürzte zu Boden und
erlitt schwere Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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