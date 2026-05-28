Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck einer 77-Jährigen

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Gestern (27.05.2026) bestahlen unbekannte Betrüger eine 77-Jährige im Elfenhang. In den Mittagsstunden (13:40 Uhr) erhielt die Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Er teilte der Rentnerin mit, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine junge Mutter und ihr kleiner Sohn getötet wurden. Um die Kaution für ihren festgenommenen Sohn zu zahlen, benötige die Polizei nun eine größere Bargeldsumme. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Anwalt das Telefonat und forderte einen sechsstelligen Bargeldbetrag. Als die Geschädigte angab, die Summe nicht zahlen zu können, gab sich der Anwalt mit einer geringeren Menge und Schmuck zufrieden. Zudem teilte sie ihre Bankverbindung mit. Der anschließenden Aufforderung, Bargeld und Schmuck in einer Tasche zu verstauen, kam die Seniorin nach und suchte zur Übergabe eine nahegelegene Bushaltestelle auf. Die Frau, die die Beute entgegennahm ist circa 30 bis 40 Jahre alt und 1,60 m groß. Sie trug eine schwarze Umhängetasche. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell