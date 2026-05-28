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Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck einer 77-Jährigen

POL-W: W Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck einer 77-Jährigen
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Wuppertal (ots)

Gestern (27.05.2026) bestahlen unbekannte Betrüger eine 77-Jährige im
Elfenhang.

In den Mittagsstunden (13:40 Uhr) erhielt die Seniorin einen Anruf 
eines angeblichen Polizeibeamten. Er teilte der Rentnerin mit, dass 
ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine junge 
Mutter und ihr kleiner Sohn getötet wurden. Um die Kaution für ihren 
festgenommenen Sohn zu zahlen, benötige die Polizei nun eine größere 
Bargeldsumme. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Anwalt das 
Telefonat und forderte einen sechsstelligen Bargeldbetrag. Als die 
Geschädigte angab, die Summe nicht zahlen zu können, gab sich der 
Anwalt mit einer geringeren Menge und Schmuck zufrieden. Zudem teilte
sie ihre Bankverbindung mit. 

Der anschließenden Aufforderung, Bargeld und Schmuck in einer Tasche 
zu verstauen, kam die Seniorin nach und suchte zur Übergabe eine 
nahegelegene Bushaltestelle auf.

Die Frau, die die Beute entgegennahm ist circa 30 bis 40 Jahre alt 
und 1,60 m groß. Sie trug eine schwarze Umhängetasche. 

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern 
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. 


An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.
https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert 
werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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