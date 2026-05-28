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Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind nach Zusammenstoß verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (26.05.2026, 19:00 Uhr) erlitt ein zwei 
jähriges Kind mehrere Verletzungen nach dem Zusammenstoß mit einem 
Radfahrer.

Das Mädchen war zu Fuß in Begleitung ihrer Mutter auf dem Mastweg 
unterwegs. Dort wurde sie von dem Fahrrad eines circa 10-Jährigen 
erfasst. In der Folge stürzte die zwei Jährige auf den Boden. Dabei 
zog sie sich mehrere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt 
werden mussten.

Der radfahrende Junge trug eine hellbraune Hose und ein T-Shirt. Er 
hatte kurze schwarze Haare und fuhr auf einem blauen Fahrrad. Er 
entfernte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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