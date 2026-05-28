Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind nach Zusammenstoß verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (26.05.2026, 19:00 Uhr) erlitt ein zwei jähriges Kind mehrere Verletzungen nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Das Mädchen war zu Fuß in Begleitung ihrer Mutter auf dem Mastweg unterwegs. Dort wurde sie von dem Fahrrad eines circa 10-Jährigen erfasst. In der Folge stürzte die zwei Jährige auf den Boden. Dabei zog sie sich mehrere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der radfahrende Junge trug eine hellbraune Hose und ein T-Shirt. Er hatte kurze schwarze Haare und fuhr auf einem blauen Fahrrad. Er entfernte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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