Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Großflächige Störungen der Informationstechnik im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (26.05.2026), zwischen 16:15 Uhr bis ca. 19:30 Uhr, kam es in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu diversen Störungen der Informationstechnik. Betroffen war auch das Einsatzleitsystem der Leitstelle sowie der Polizeiwachen des Polizeipräsidiums Wuppertal. Die Annahme und Bearbeitung von Notrufen war von den Einschränkungen nicht betroffen. In den drei Städten meldeten Verkehrsteilnehmer Ausfälle zahlreicher Lichtzeichenanlagen. Verkehrsunfälle aufgrund der Ausfälle wurden bislang nicht bekannt. Betroffen waren auch die Kassensysteme in diversen Einzelhandelsgeschäften, da digitale Zahlungen nicht möglich waren. Teilweise kam es hier zu Schließungen. Die Ursache für die Störungen ist bislang unbekannt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei diesbezüglich dauern an. Hierbei steht die Polizei in einem engen und ständigen Austausch mit allen relevanten Netzwerkpartnern.

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