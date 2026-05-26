PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Großflächige Störungen der Informationstechnik im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (26.05.2026), zwischen 16:15 Uhr bis ca. 19:30 Uhr, kam es in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu diversen Störungen der Informationstechnik. Betroffen war auch das Einsatzleitsystem der Leitstelle sowie der Polizeiwachen des Polizeipräsidiums Wuppertal. Die Annahme und Bearbeitung von Notrufen war von den Einschränkungen nicht betroffen. In den drei Städten meldeten Verkehrsteilnehmer Ausfälle zahlreicher Lichtzeichenanlagen. Verkehrsunfälle aufgrund der Ausfälle wurden bislang nicht bekannt. Betroffen waren auch die Kassensysteme in diversen Einzelhandelsgeschäften, da digitale Zahlungen nicht möglich waren. Teilweise kam es hier zu Schließungen. Die Ursache für die Störungen ist bislang unbekannt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei diesbezüglich dauern an. Hierbei steht die Polizei in einem engen und ständigen Austausch mit allen relevanten Netzwerkpartnern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 13:33

    POL-W: SG Fünfjähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Am 23.05.2026, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Ziegelstraße zu einem Fahrradunfall. Eine 25-jährige Frau lief mit ihren beiden Söhnen (3 und 5) den stark abfallenden Sternweg in Richtung Ziegelstraße, als sich der Fünfjährige das Fahrrad des Dreijährigen nahm und losfuhr. Er konnte das Fahrrad in der Folge nicht abbremsen und stieß gegen eine festverankerte Umlaufsperre am Ende des Weges. ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 12:36

    POL-W: W Eingebrochen und ausgeraubt - 81-Jähriger wird Geld und Schmuck gestohlen

    Wuppertal (ots) - Freitagabend (22.05.2026, 21:05 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Westfalenweg ein. Eine 81-Jährige befand sich in ihrem Wohnzimmer und schaute Fern, als sie gegen 21:07 Uhr ein klirrendes Geräusch wahrnahm. Unmittelbar danach standen drei bis vier Unbekannte in ihrem Wohnzimmer. Zwei von ihnen stießen die Seniorin zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren