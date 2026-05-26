Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fünfjähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 23.05.2026, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Ziegelstraße zu einem Fahrradunfall. Eine 25-jährige Frau lief mit ihren beiden Söhnen (3 und 5) den stark abfallenden Sternweg in Richtung Ziegelstraße, als sich der Fünfjährige das Fahrrad des Dreijährigen nahm und losfuhr. Er konnte das Fahrrad in der Folge nicht abbremsen und stieß gegen eine festverankerte Umlaufsperre am Ende des Weges. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Jungen in ein Krankenhaus.

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