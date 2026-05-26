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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fünfjähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 23.05.2026, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Ziegelstraße zu einem 
Fahrradunfall. 

Eine 25-jährige Frau lief mit ihren beiden Söhnen (3 und 5) den stark
abfallenden Sternweg in Richtung Ziegelstraße, als sich der 
Fünfjährige das Fahrrad des Dreijährigen nahm und losfuhr. Er konnte 
das Fahrrad in der Folge nicht abbremsen und stieß gegen eine 
festverankerte Umlaufsperre am Ende des Weges. 

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Jungen in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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