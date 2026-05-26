Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brennende Mülltonnen in Solingen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (23.05.2026) kam es in Solingen zwischen 02:50 Uhr und 04:05 Uhr zu mehreren Bränden. Nachdem es am Ernst-Moritz-Arndt-Weg brannte, kam es an zwei Örtlichkeiten am Gottfried-Kinkel-Weg und an der Straße Erf zu weiteren brennenden Mülltonnen. An der Straße Erf kam es darüber hinaus zu größeren Schäden an einem Opel und einer Hausfassade, auf die die Flammen überschlugen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Brände kann eine vorsätzliche Tat nicht ausgeschlossen werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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