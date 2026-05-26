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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brennende Mülltonnen in Solingen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (23.05.2026) kam
es in Solingen zwischen 02:50 Uhr und 04:05 Uhr zu mehreren Bränden.

Nachdem es am Ernst-Moritz-Arndt-Weg brannte, kam es an zwei 
Örtlichkeiten am Gottfried-Kinkel-Weg und an der Straße Erf zu 
weiteren brennenden Mülltonnen. An der Straße Erf kam es darüber 
hinaus zu größeren Schäden an einem Opel und einer Hausfassade, auf 
die die Flammen überschlugen.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Brände kann eine 
vorsätzliche Tat nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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