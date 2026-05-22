Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrer und Sozia bei Unfall mit Pkw verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (21.05.2026, 09:55 Uhr) erlitten ein 17-Jähriger und seine 20-jährige Sozia Verletzungen, als sie mit ihrem Leichtkraftrad mit einem Pkw zusammenstießen. Der Zweiradfahrer und seine Beifahrerin waren auf der Straße Hesselnberg in Richtung Bendahler Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Skoda aus dem Biberweg in die Straße Hesselnberg ein. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad. In der Folge der Kollision, stürzten der 17-jährige Fahrer und seine 20-jährige Mitfahrerin zu Boden. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen, seine Beifahrerin leichte. Der Rettungsdienst brachte beide Personen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl der Skoda als auch das Zweirad waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt circa 25.000 Euro.

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