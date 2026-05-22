PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrer und Sozia bei Unfall mit Pkw verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (21.05.2026, 09:55 Uhr) erlitten ein 17-Jähriger und 
seine 20-jährige Sozia Verletzungen, als sie mit ihrem Leichtkraftrad
mit einem Pkw zusammenstießen. 

Der Zweiradfahrer und seine Beifahrerin waren auf der Straße 
Hesselnberg in Richtung Bendahler Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr 
eine 30-Jährige mit ihrem Skoda aus dem Biberweg in die Straße 
Hesselnberg ein. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit 
dem Leichtkraftrad. In der Folge der Kollision, stürzten der 
17-jährige Fahrer und seine 20-jährige Mitfahrerin zu Boden.  

Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen, seine Beifahrerin 
leichte. Der Rettungsdienst brachte beide Personen zur Behandlung in 
ein Krankenhaus. 

Sowohl der Skoda als auch das Zweirad waren nicht mehr fahrbereit. 

Der Sachschaden beträgt circa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 12:14

    POL-W: W Autofahrer schlägt Passant ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Donnerstag (21.05.2026, 18:40 Uhr) kam es auf dem Wall in Höhe der Straße Turmhof zu einer Körperverletzung. Ein 31-jähriger Wuppertaler war mit seiner Begleitung auf dem Gehweg der Straße Wall in Richtung Neumarkt unterwegs, als plötzlich ein VW Golf rückwärtsfahrend aus dem Turmhof kam. Erst nachdem der Geschädigte auf die Rückscheibe ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:40

    POL-W: RS Widerstand nach Verkehrskontrolle

    Wuppertal (ots) - Am 19.05.2026, um 22:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Nissan-Fahrer (28) der im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Zuvor waren die Einsatzkräfte auf der Neuenkamper Straße unterwegs und vernahmen während der Streifenfahrt Cannabisgeruch aus einem Fahrzeug. Als die Polizisten an einer Ampel hielten stellte sich heraus, dass der Geruch aus dem Nissan ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren