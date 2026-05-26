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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Unfälle mit E-Scootern

Wuppertal (ots)

In Wuppertal und Solingen kam es in den vergangenen Tagen zu drei 
Verkehrsunfällen mit E-Scooter-Beteiligung.

Wuppertal - Am 22.05.2026, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 14-Jähriger mit 
seinem E-Scooter auf dem Fußgängerweg der Jägerhofstraße, als ihm ein
13-Jähriger mit seinem Fahrrad aus einer Zufahrt des 
Von-der-Heydt-Parks entgegenkam. Sie stießen frontal zusammen und 
stürzten. Beide wurden leicht verletzt und rettungsdienstlich 
behandelt.

Ein 20-jähriger Mann fuhr am 23.05.2026, gegen 15:20 Uhr, mit seinem 
E-Scooter durch die Fußgängerzone in Elberfeld. Im Bereich des 
Von-der-Heydt-Platzes stieß er frontal mit einem siebenjährigen 
Mädchen zusammen, das dort zu Fuß unterwegs war. Die Siebenjährige 
wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und von Rettungskräften 
zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. 

Solingen - Am 26.05.2026, gegen 04:30 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Mann 
mit seinem Ford Kuga auf den E-Scooter eines 29-Jährigen auf. Der 
E-Scooter-Fahrer wollte über die Abbiegespur von der Wuppertaler 
Straße auf die Schlagbaumer Straße fahren. Der 29-Jährige stürzte 
nach dem Zusammenprall und wurde dabei leicht verletzt. 
Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein
Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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