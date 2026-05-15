Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte lösen Radmuttern an geparktem VW Golf

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Fahrzeughalter hatte seinen VW Golf in der Düppelstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 12:30 Uhr, machten sich möglicherweise Unbekannte an dem Wagen zu schaffen. Die Täter lösten die Radmuttern beider Reifen auf der linken Fahrzeugseite.

Als der Mann am Donnerstag losfuhr, bemerkte er nach kurzer Strecke ein ungewöhnliches Fahrverhalten. Er stoppte seinen Wagen und bemerkte die gelockerten Räder.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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