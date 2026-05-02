Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Schwerer Verkehrsunfall

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Osterholz-Scharmbeck (ots)

In der Nacht zum Samstag den 02.05. kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Zur Hamme im Bereich Moorhausen/Lilienthal. Mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall eingeklemmte Person" wurden um 00:02 Uhr die Ortsfeuerwehr St. Jürgen sowie die Schwerpunktfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg alarmiert. Die Lilienthaler Einsatzkräfte erkannten vorausschauend, dass aufgrund der geografischen Lage der Unfallstelle, die Schwerpunktfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck schneller mit ihrem hydraulischen Rettungsgerät vor Ort sein konnte und ließen diese um 00:07 Uhr nachalarmieren. Die ersteintreffenden Kräfte von Polizei und Rettungsdienst fanden vor Ort einen Pkw vor, welcher von der Fahrbahn abgekommen und auf der Beifahrerseite liegend an Bäumen zum Stehen gekommen war. Eine Person befand sich noch im Fahrzeug und war nicht ansprechbar. Die ersteintreffende Ortsfeuerwehr St. Jürgen sicherte die Unfallstelle ab und leuchtet diese aus. Die kurz danach eintreffende Schwerpunktfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck leitete in Absprache mit den St. Jürgener Kräften die technische Rettung der Person ein. Gemeinsam mit den zwischenzeitlich eingetroffenen Kräften aus Lilienthal wurde das Fahrzeug gegen ein Abrutschen gesichert. Hierzu wurde der Unfallwagen mit Holz unterbaut, sowie durch die Seilwinde des Rüstwagens stabilisiert. Mittels hydraulischen Rettungsgeräts wurde der Fahrer befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Dieser konnte leider nur noch den Tod der Person feststellen. Die Feuerwehren aus Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck wurden gegen 01:15 Uhr aus dem Einsatz entlassen, während die Ortsfeuerwehr St. Jürgen noch für weitere Maßnahmen gemeinsam mit der Polizei vor Ort verblieb. Die Straße blieb für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt.

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