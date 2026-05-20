Polizei Wuppertal

POL-W: SG/ME Fünf Festnahmen nach Durchsuchungen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Montagnachmittag (18.05.2026, ab 16:45 Uhr) vollstreckte die Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Durchsuchungsbeschlüsse in Solingen und Langenfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Mitarbeiter einer Logistikfirma in den vergangenen Monaten Waren (u.a. Parfüm, Markenkleidung und IT-Geräte) in erheblichem Umfang unterschlagen und in Garagen, Kellern und Wohnungen zwischengelagert haben. Anschließend sollen weitere Tatverdächtige die Veräußerung der unterschlagenen Güter übernommen haben. Nachdem am Montag die Übergabe von unterschlagener Ware beobachtet werden konnte, wurden anschließend insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und vollstreckt. Die Beschlüsse erstreckten sich auf Wohnungen, einem Garagenkomplex und einen Lagerraum in Solingen und Langenfeld. Dabei nahm die Polizei fünf Tatverdächtige vorläufig fest (4 x männlich 52, 52, 35 und 32 und 1 x weiblich 37). Den Personen wird die gewerbsmäßige Bandenhehlerei vorgeworfen. Zudem stellten die Beamten Waren in einem Gesamtwert von circa 200.000 Euro sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den 52-jährigen türkischen Fahrer der Logistikfirma, den 52-jährigen Kosovaren als Abnehmer der Waren und den 35-jährigen kosovarischen Logistiker an.

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