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Polizei Wuppertal

POL-W: SG/ME Fünf Festnahmen nach Durchsuchungen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Montagnachmittag (18.05.2026, ab 16:45 Uhr) vollstreckte die 
Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Durchsuchungsbeschlüsse
in Solingen und Langenfeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Mitarbeiter einer Logistikfirma 
in den vergangenen Monaten Waren (u.a. Parfüm, Markenkleidung und 
IT-Geräte) in erheblichem Umfang unterschlagen und in Garagen, 
Kellern und Wohnungen zwischengelagert haben. Anschließend sollen 
weitere Tatverdächtige die Veräußerung der unterschlagenen Güter 
übernommen haben.

Nachdem am Montag die Übergabe von unterschlagener Ware beobachtet 
werden konnte, wurden anschließend insgesamt sieben 
Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und vollstreckt. Die Beschlüsse 
erstreckten sich auf Wohnungen, einem Garagenkomplex und einen 
Lagerraum in Solingen und Langenfeld. Dabei nahm die Polizei fünf 
Tatverdächtige vorläufig fest (4 x männlich 52, 52, 35 und 32 und 1 x
weiblich 37). Den Personen wird die gewerbsmäßige Bandenhehlerei 
vorgeworfen.

Zudem stellten die Beamten Waren in einem Gesamtwert von circa 
200.000 Euro sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen dem 
Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Antragsgemäß die 
Untersuchungshaft gegen den 52-jährigen türkischen Fahrer der 
Logistikfirma, den 52-jährigen Kosovaren als Abnehmer der Waren und 
den 35-jährigen kosovarischen Logistiker an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Angelina Engel
Tel.: 0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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