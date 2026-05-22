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Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer schlägt Passant ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026, 18:40 Uhr) kam es auf dem Wall in Höhe der
Straße Turmhof zu einer Körperverletzung. 

Ein 31-jähriger Wuppertaler war mit seiner Begleitung auf dem Gehweg 
der Straße Wall in Richtung Neumarkt unterwegs, als plötzlich ein VW 
Golf rückwärtsfahrend aus dem Turmhof kam. Erst nachdem der 
Geschädigte auf die Rückscheibe des Pkw klopfte, hielt dieser an. 
Anschließend stieg der unbekannte Fahrer aus und schlug dem Fußgänger
unvermittelt ins Gesicht. Bevor der Täter wieder ins Auto stieg, 
beleidigte er den 31-Jährigen. In der Folge fuhr der Mann, der dunkle
Haare und einen Bart hatte, in Richtung Neumarkt davon. Der 
Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen im Gesicht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen VW-Fahrer machen können, sich 
bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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