PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub unter Jugendlichen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (19.05.2026, 14:00 Uhr) raubte eine Gruppe von 
Jugendlichen zwei 11-Jährige aus und erbeuteten dabei ein 
Mobiltelefon. 

Die beiden Jungen hielten sich auf einem Spielplatz an der 
Freiheitstraße (Nordbahntrasse) auf, als sie von einer Gruppe 
Unbekannter nach Bargeld und der Uhrzeit gefragt wurden. Als einer 
der Geschädigten sein Mobiltelefon in die Hand nahm, entriss es ihm 
einer der Angreifer. Nach einem kurzen Zwiegespräch, entfernten sich 
die Räuber zu Fuß in Richtung Max-Planck-Straße. 

Alle vier Täter sind circa 13 bis 15 Jahre alt. Der Haupttäter ist 
von schlanker Statur, circa 1,60 m bis 1,70 m groß und hat braune 
Haare. Zur Tatzeit war er mit einem grünen Pullover und einer 
schwarzen Jacke bekleidet. 
Zwei weitere Jugendliche waren mit schwarzen Jacken bekleidet. Der 
vierte Räuber trug weiße Kleidung. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat machen können, sich 
bei der Polizei unter der 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 14:45

    POL-W: SG Fußgänger durch Auto geschnitten - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Samstagnachmittag (16.05.2026, 16:35 Uhr) schnitt ein unbekannter Autofahrer eine 68-jährige Fußgängerin, als sie die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße überquerte. Die Frau war zu Fuß auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 179 die Fahrbahn an der dortigen Ampel überqueren wollte. Als die Ampel grünes Licht zeigte, trat sie, gemeinsam mit zwei weiteren Frauen, ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 13:35

    POL-W: W Rücknahme der Vermisstensuche nach Herbert B.

    Wuppertal (ots) - Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) suchte die Polizei nach Herbert B. (s. Pressemeldung vom 19.05.2026:"W Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6277790 ) Der Vermisste konnte heute in Vohwinkel angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Wuppertal Pressestelle / ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:23

    POL-W: W Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

    Wuppertal (ots) - Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) wird der 88-Jährige Herbert B. vermisst. Herr B. wurde letztmalig in seinem Seniorenheim in Vohwinkel gesehen. Er ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und findet möglicherweise nicht den Weg zurück. Zudem kann er sich nicht gut artikulieren. Der Vermisste ist 172 cm groß, sehr schlank und hat grauweiße, kurze Haare. Letztmalig war er mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren