Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub unter Jugendlichen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (19.05.2026, 14:00 Uhr) raubte eine Gruppe von Jugendlichen zwei 11-Jährige aus und erbeuteten dabei ein Mobiltelefon. Die beiden Jungen hielten sich auf einem Spielplatz an der Freiheitstraße (Nordbahntrasse) auf, als sie von einer Gruppe Unbekannter nach Bargeld und der Uhrzeit gefragt wurden. Als einer der Geschädigten sein Mobiltelefon in die Hand nahm, entriss es ihm einer der Angreifer. Nach einem kurzen Zwiegespräch, entfernten sich die Räuber zu Fuß in Richtung Max-Planck-Straße. Alle vier Täter sind circa 13 bis 15 Jahre alt. Der Haupttäter ist von schlanker Statur, circa 1,60 m bis 1,70 m groß und hat braune Haare. Zur Tatzeit war er mit einem grünen Pullover und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zwei weitere Jugendliche waren mit schwarzen Jacken bekleidet. Der vierte Räuber trug weiße Kleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat machen können, sich bei der Polizei unter der 0202 284 0 zu melden.

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