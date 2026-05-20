Polizei Wuppertal

POL-W: RS Widerstand nach Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

Am 19.05.2026, um 22:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Nissan-Fahrer (28) der im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Zuvor waren die Einsatzkräfte auf der Neuenkamper Straße unterwegs und vernahmen während der Streifenfahrt Cannabisgeruch aus einem Fahrzeug. Als die Polizisten an einer Ampel hielten stellte sich heraus, dass der Geruch aus dem Nissan Micra des 28-jährigen Remscheiders kam. Anschließend wurde der Fahrer angehalten und kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle verhielt sich der 28-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv und filmte die polizeilichen Maßnahmen mit seinem Mobiltelefon. Nachdem sich der Verdacht erhärtete, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist, sollte er zu einer Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht werden. Dagegen wehrte sich der Mann so stark, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Auf der Wache wurde dem Remscheider eine Blutprobe entnommen. Zudem fertigten die Beamten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

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