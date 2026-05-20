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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Widerstand nach Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

Am 19.05.2026, um 22:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 
Nissan-Fahrer (28) der im Verdacht steht, unter dem Einfluss von 
Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Zuvor waren die Einsatzkräfte auf der Neuenkamper Straße unterwegs 
und vernahmen während der Streifenfahrt Cannabisgeruch aus einem 
Fahrzeug. Als die Polizisten an einer Ampel hielten stellte sich 
heraus, dass der Geruch aus dem Nissan Micra des 28-jährigen 
Remscheiders kam. Anschließend wurde der Fahrer angehalten und 
kontrolliert.

Während der Verkehrskontrolle verhielt sich der 28-Jährige den 
Beamten gegenüber aggressiv und filmte die polizeilichen Maßnahmen 
mit seinem Mobiltelefon. Nachdem sich der Verdacht erhärtete, dass 
der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist, sollte er zu 
einer Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht werden. Dagegen 
wehrte sich der Mann so stark, dass ihm Handfesseln angelegt werden 
mussten.

Auf der Wache wurde dem Remscheider eine Blutprobe entnommen. Zudem 
fertigten die Beamten entsprechende Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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