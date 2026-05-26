Polizei Wuppertal

POL-W: W Eingebrochen und ausgeraubt - 81-Jähriger wird Geld und Schmuck gestohlen

Wuppertal (ots)

Freitagabend (22.05.2026, 21:05 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Westfalenweg ein. Eine 81-Jährige befand sich in ihrem Wohnzimmer und schaute Fern, als sie gegen 21:07 Uhr ein klirrendes Geräusch wahrnahm. Unmittelbar danach standen drei bis vier Unbekannte in ihrem Wohnzimmer. Zwei von ihnen stießen die Seniorin zu Boden, klebten ihren Mund mit Klebeband zu und fesselten sie anschließend. Während die Verbrecher das Haus durchsuchten, blieb einer der Täter die gesamte Zeit bei der Seniorin. Ein Täter forderte die Geschädigte auf, ihm den Schlüssel zum Tresor auszuhändigen. Aus diesem entwendeten sie in der Folge Schmuck und Bargeld. Nach nur wenigen Minuten verließen die Täter das Objekt wieder. Dazu nutzten sie den Weg, über den sie sich auch Zutritt verschafft hatten. Die Räuber sprachen in einer der Seniorin unbekannten Sprache. Alle Täter trugen zur Tatzeit Kapuzen und waren bis über die Nase maskiert. Zudem trugen sie Handschuhe. Bei einer Person ragten dunkle Locken aus der Kapuze. Möglicherweise handelt es sich um eine Frau. Einer der Täter war größer als die anderen. Die Geschädigte blieb unverletzt. Ihr gelang es, selbstständig den Notruf zu verständen. Im Oktober vergangenen Jahres meldete die Geschädigte der Polizei, dass Unbekannte unter dem Vorwand in ihrer Straße Glasfaser zu verlegen, bei ihr geklingelt hätten. Sie ließ die Männer ein. Sie fragten nach einem Tresor. Die Seniorin bejahte dies, öffnete diesen jedoch nicht. Ob die beiden Ereignisse in Zusammenhang stehen ist Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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