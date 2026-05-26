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Polizei Wuppertal

POL-W: W Eingebrochen und ausgeraubt - 81-Jähriger wird Geld und Schmuck gestohlen

Wuppertal (ots)

Freitagabend (22.05.2026, 21:05 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in 
ein Einfamilienhaus im Westfalenweg ein. 

Eine 81-Jährige befand sich in ihrem Wohnzimmer und schaute Fern, als
sie gegen 21:07 Uhr ein klirrendes Geräusch wahrnahm. Unmittelbar 
danach standen drei bis vier Unbekannte in ihrem Wohnzimmer. Zwei von
ihnen stießen die Seniorin zu Boden, klebten ihren Mund mit Klebeband
zu und fesselten sie anschließend. 
Während die Verbrecher das Haus durchsuchten, blieb einer der Täter 
die gesamte Zeit bei der Seniorin. Ein Täter forderte die Geschädigte
auf, ihm den Schlüssel zum Tresor auszuhändigen. Aus diesem 
entwendeten sie in der Folge Schmuck und Bargeld. 

Nach nur wenigen Minuten verließen die Täter das Objekt wieder. Dazu 
nutzten sie den Weg, über den sie sich auch Zutritt verschafft 
hatten. 

Die Räuber sprachen in einer der Seniorin unbekannten Sprache.

Alle Täter trugen zur Tatzeit Kapuzen und waren bis über die Nase 
maskiert. Zudem trugen sie Handschuhe. 
Bei einer Person ragten dunkle Locken aus der Kapuze. Möglicherweise 
handelt es sich um eine Frau. 
Einer der Täter war größer als die anderen.

Die Geschädigte blieb unverletzt. Ihr gelang es, selbstständig den 
Notruf zu verständen. 

Im Oktober vergangenen Jahres meldete die Geschädigte der Polizei, 
dass Unbekannte unter dem Vorwand in ihrer Straße Glasfaser zu 
verlegen, bei ihr geklingelt hätten. Sie ließ die Männer ein. Sie 
fragten nach einem Tresor. Die Seniorin bejahte dies, öffnete diesen 
jedoch nicht. Ob die beiden Ereignisse in Zusammenhang stehen ist 
Teil der Ermittlungen. 

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu 
der Tat oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter 
0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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