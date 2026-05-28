Polizei Wuppertal

POL-W: W 66-Jährige wird Opfer von Trickbetrügern

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Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (27-05.2026, 12.00 Uhr) erbeuteten unbekannte Trickbetrüger Bargeld einer 66-Jährigen. Die in der Friesenstraße lebende Frau erhielt in den Mittagsstunden einen Anruf von einer vermeintlichen Polizistin, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Polizei benötige nun eine hohe Summe Bargeld. Als die Geschädigte äußerte, nicht so viel Geld zu besitzen, gab die Anruferin sich mit einer geringeren Summe zufrieden. Nur wenige Minuten später, noch während des Telefonats, klingelte ein vermeintlicher Polizist bei der 66-Jährigen, um das Bargeld an sich zu nehmen. Anschließend verließ er die Örtlichkeit wieder. Der Mann, der die Beute entgegennahm, ist circa 20 bis 25 Jahre alt und hat helle Haare. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Das Telefonat wurde ausschließlich auf Russisch geführt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

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