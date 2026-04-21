Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Abbiegeunfall - eine Frau leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstagvormittag ist eine Autofahrerin auf dem Kempener Außenring leicht verletzt worden.

Ein 25-jähriger Mann aus Marienheide war mit seinem Lkw unterwegs auf der B509, dem Kempener Außenring. Er kam aus Richtung St. Hubert und fuhr in Richtung Grefrath. An der Kreuzung mit der St. Töniser Straße wollte er nach links in Richtung St. Tönis abbiegen.

Die 50-Jährige aus Willich war in entgegengesetzter Richtung auf dem Außenring unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung St. Hubert überqueren.

Der Lkw-Fahrer hat nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen den Pkw zu spät wahrgenommen und der Frau damit die Vorfahrt genommen. Die Willicherin wurde zur Abklärung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für etwas mehr als eine Stunde gesperrt. /hei (266)

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