Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Betäubungsmittel im Auto - Untersuchungshaft

Viersen (ots)

Den richtigen "Riecher" hat eine Streife der Autobahnpolizei am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bewiesen. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines Autos und seiner Insassen fanden die Beamten im Bereich der A61 bei Viersen eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Zudem ergab sich beim Fahrer, einem 33-jährigen gebürtigen Hamburger, der Verdacht, er könne Betäubungsmittel konsumiert haben. Ebenso wie sein Beifahrer, ein 30-Jähriger, der gebürtig aus dem Emsland stammt, hat der Mann aktuell keine Meldeadresse in Deutschland. Nach dem Fund des Betäubungsmittels wurden beide Männer vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Freitag einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft verhängte. /hei (265)

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