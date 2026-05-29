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Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Fahrzeuge in Brand geraten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (28.05.2026, 03:25 Uhr) brannten 
in Elberfeld mehrere Fahrzeuge.

Aus noch nicht geklärter Ursache brannte auf der Vereinstraße 
zunächst ein VW Passat. Mutmaßlich durch unter diesem Fahrzeug 
abfließenden, brennenden Treibstoff gerieten weitere geparkte Autos 
in Brand. Durch das Feuer wurden insgesamt acht Fahrzeuge zum Teil 
schwer beschädigt. 

Die Fassaden von vier angrenzenden Wohnhäusern kamen durch die 
brennenden Fahrzeuge ebenfalls zu Schaden. 

Mehrere Bewohner der betroffenen Häuser verließen ihre Wohnungen bis 
zum Abschluss der Löscharbeiten. 

Verletzt wurde niemand.

Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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