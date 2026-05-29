Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Fahrzeuge in Brand geraten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (28.05.2026, 03:25 Uhr) brannten in Elberfeld mehrere Fahrzeuge. Aus noch nicht geklärter Ursache brannte auf der Vereinstraße zunächst ein VW Passat. Mutmaßlich durch unter diesem Fahrzeug abfließenden, brennenden Treibstoff gerieten weitere geparkte Autos in Brand. Durch das Feuer wurden insgesamt acht Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt. Die Fassaden von vier angrenzenden Wohnhäusern kamen durch die brennenden Fahrzeuge ebenfalls zu Schaden. Mehrere Bewohner der betroffenen Häuser verließen ihre Wohnungen bis zum Abschluss der Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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